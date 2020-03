Fondo adicional para Veracruz de 291.5 mdp, para hacer frente al coronavirus

Autoridades de Salud del estado de Veracruz anunciaron que el Gobierno estatal ha dispuesto de un fondo adicional de 291.5 millones de pesos para hacer frente a la contingencia de salud por Coronavirus (COVID-19) en el estado.



Durante la conferencia de prensa diaria, donde se da cuenta del desarrollo del virus en Veracruz, el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, detalló que 100 millones provienen de la reprogramación del presupuesto de las dependencias; 50 son de ahorros por parte la Secretaría de Salud y 141.5 del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).



Estos recursos serán utilizados para atender la pandemia que ahora se encuentra en Fase ll, de manera que el funcionario estatal explicó cómo se distribuirán para hacer frente a la contingencia



De este modo, expuso que 106 millones de pesos serán destinados para medicamentos, material de curación y gel antibacterial; 40 millones en compra de batas, googles, cubrebocas y overoles; 8.5 millones para exámenes de laboratorio; 127 mdp para equipo e instrumental médico y de laboratorio y 10 millones en mantenimiento a ventiladores volumétricos, auxiliares en respiración asistida.



En este sentido, explicó que Veracruz no tiene las características de la Fase II, debido a que no hay transmisión comunitaria, además de que se conoce el origen de la infección en los casos confirmados.



Ante ello, exhortó a la población a poner en práctica las medidas de prevención y de sana distancia, a fin de contener la propagación del COVID-19.



Ramos Alor puntualizó que en esta etapa, cualquier persona podría ser portador del virus, sin importar edad, esto, si en los últimos siete días presentó al menos dos de los síntomas, tales como: dificultad al respirar, dolor articular, muscular o toráxico; así como ardor en garganta, escurrimiento nasal o conjuntivitis.



Dejó en claro que todo lo anterior se puede presentar, aún sin el antecedente de viaje, de manera que en esta fase, se requiere de mayor cuidado y extremar las precauciones.



Por tanto, Roberto Ramos agregó que para corroborar o descartar sospechas, se dispondrán a realizar pruebas en las 23 Unidades Monitoras de Influenza que hay en Veracruz: 13 de SESVER, 5 del IMSS, 3 IMMS-Bienestar, una ISSSTE y una PEMEX.



Recordó que como nuevas disposiciones de la Fase ll, es prioritario proteger a las personas adultas mayores y otros grupos vulnerables.



En este punto, dijo que las personas mayores de 60 años y que laboren en dependencias del Gobierno Estatal podrán ausentarse a partir de mañana 25 de marzo, con las inasistencias justificadas, no obstante, dejó en claro que está medida no aplica para personal médico y de enfermería del Sector Salud, de Seguridad Pública (SSP) ni Protección Civil (PC); “excepto en quienes, por prescripción médica, lo requieran”.



Para finalizar, se mencionó que la producción de alimentos, logística básica, servicios que proveen agua, luz, medicamentos, control de dengue y otras enfermedades, dependen de la administración pública, organizaciones e instituciones públicas y privadas, por lo que no podrán parar labores.



“De ellas depende todo eso, por lo que deberán implementar la sana distancia en los espacios laborales”.