Foráneos residentes por más de 3 años en Veracruz sí pueden ser candidatos

Los ciudadanos mexicanos que no hayan nacido en Veracruz pero que cuenten con residencia efectiva en el Estado por más de tres años, pueden ser postulados para un cargo edilicio en el actual proceso electoral.



Así respondió el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) a la consulta formulada por Ángel Bringas Cabañas, quien pidió conocer si al ser originario de otra entidad federativa pero viviendo por más de 10 años aquí podía ser candidato a un puesto de elección popular el próximo 6 de junio.



“La respuesta es sí, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 69 de la Constitución Local”, expuso el ente comicial en el acuerdo.



En éste, se precisó que dicho numeral de la Carta Magna hace factible el derecho a ser votado a un cargo edilicio a la ciudadanía mexicana que, si bien no es originaria del municipio para el cual pretender postularse, tiene una residencia efectiva en el mismo no menor a tres años.



Se reafirmó que para poder ser edil se requiere, para el caso que interesa, ser ciudadano veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos, originario del municipio o con residencia efectiva en su territorio no menor de tres años anteriores al día de la elección.



“Por lo que, si quien consulta señala que es un ciudadano no nacido en el Estado de Veracruz pero con residencia efectiva de más de 10 años en el Estado y en pleno ejercicio de sus derechos, se puede entender que se trata de un ciudadano veracruzano”, se enfatizó en la contestación.