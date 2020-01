Foro sobre matrimonios gay otra vez se convirtió en guerra de gritos 

A pesar de las medidas de seguridad que se adoptaron en el Palacio Legislativo para impedir el acceso de grupos defensores de la familia al “Foro por la Igualdad y la no Discriminación, Hacia un Código Civil más Incluyente”, algunas personas burlaron la vigilancia e ingresaron al auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” para boicotear el encuentro, que, de incluyente, dijeron, no tiene nada, sin embargo, no lograron su objetivo.



Afuera, personal de seguridad del Congreso del Estado, apoyado por elementos del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), cerró los accesos del Palacio Legislativo y nadie pudo entrar ni salir mientras se desarrollaba el foro.



Esto debido a que, a pesar de la lluvia, integrantes del Frente Nacional por la Familia permanecen afuera del Palacio Legislativo intentando ingresar al foro.



La inauguración del Foro transcurrió con normalidad y se permitió un pequeño receso para que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se retirara del lugar, quien salió por el acceso de emergencia del auditorio y no por la entrada principal.



Una vez que Alejando Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se retiró del Palacio Legislativo un pequeño grupo de personas defensoras de la familia se manifestó al interior e intentaron suspender el foro.



A los pocos minutos, una mujer se apoderó del micrófono para gritar que el foro era excluyente y que le dejaran exponer sus razones por las que no está de acuerdo con los matrimonios igualitarios, figura que contempla la iniciativa de reforma al Código Civil de Veracruz.



La conminaron a que presentara sus inquietudes al momento de la sesión de preguntas y respuestas, sin embargo, no permitía que el foro continuara.



Los presentes al foro vitoreaban la iniciativa de reforma y después de que se le quitó el micrófono, Mónica Robles Barajas, diputada local subió a la tribuna para decir que esos grupos defensores de la familia no quieren escuchar ni hacerse escuchar, lo que pretenden es violentar.



Y recriminó que alguien expusiera una cartulina con la leyenda “no al aborto”, pues aseveró que hasta se desconoce el espíritu de la iniciativa de reforma, pues la penalización del aborto está plasmada en el Código Penal.



Luego del incidente el Foro transcurrió sin novedades.