Fortaleza del Gobierno Estatal reside en la alianza con la sociedad: Eric Cisneros

Veracruz es tierra de libertades garantizadas por un Estado de Derecho fortalecido, aseguró el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, al iniciar las guardias de honor en el marco del 210 aniversario de la Independencia de México.



Al encabezar los honores ante el monumento erigido a Don Miguel Hidalgo y Costilla y durante el discurso oficial, el funcionario estatal refirió que así como en 1810 el Padre de la Patria entendió las necesidades sociales, hoy la fortaleza del gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez reside en la alianza con la sociedad.



“Esa lucha social que liberó a México y que hoy honramos es la que nos inspira todos los días para erradicar la discriminación, para abolir el irresponsable menosprecio a nuestras hermanas y hermanos indígenas del Totonacapan, de la sierra de Zongolica, a la negritud de la Cuenca, a la población istmeña y olmeca”, expuso.



Durante la ceremonia cívica en la que estuvo acompañado con sana distancia por representantes de cámaras empresariales y servidores públicos de la Secretaría de Gobierno, sostuvo que la justicia social que se vive en cada región del estado, es porque hoy el gobierno no espera que lo busquen, pues bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha cambiado el sentido de la atención gubernamental.



“México ha cambiado y algunos no lo aceptan; Veracruz ha cambiado y algunos no lo reconocen; lejos de maltratar a quienes ni siquiera se les conocía, hoy se les hace visibles y se les respeta”.



Y es que señaló, que a pesar de haber transcurrido 210 años en el país hoy los conservadores todavía se resisten a la transformación social.



“(En México) Los negros como yo existimos y se nos critica hasta al irresponsable abuso por una simple cuestión racial. Los indígenas también siguen siendo maltratados por su condición social y cultural. Esa lucha social que liberó a México y que honramos, es la también nos inspira en el gobierno de Veracruz para trabajar por todos los veracruzanos”, asentó.



Posteriormente y al término de su mensaje, el secretario de Gobierno depositó una ofrenda floral frente al monumento y plasmó un pensamiento alusivo a esta importante fecha para los mexicanos en el Libro de Honor.