Fortín atraviesa su pico máximo de contagios de COVID, afirma Cruz Ámbar

Pese a que se ha disparado el número de casos de COVID-19 en la zona centro y que hay escasez de equipo de protección para atención de enfermos, así como medicamentos, hay despreocupación ciudadana.



La gente sigue saliendo sin medidas para evitar contagios lamentó Luis Ojeda Cid, delegado de Cruz Ámbar en Fortín.



Sólo en el mes de julio, la corporación a su cargo lleva 33 servicios de traslados de enfermos de coronavirus y consideró que están en su máximo repunte de casos positivos.



"Es lamentable que a pesar de que está afectando a mucha gente, no hay conciencia y muchos no se cuidan, lo sabemos porque todos los días nos piden oxígeno, cánulas nasales, medicamentos que ya no hay".



El exhorto es a la población para que tome las recomendaciones del sector salud en serio, el uso de cubre bocas, lavarse las manos constantemente y en la medida de lo posible quedarse en casa para no contagio.



Agregó que ha sido testigo de personas que han fallecido en la entrada del hospital, en ambulancias y que sus familias no creían en el virus.



Luis Ojeda se expone diariamente en su labor como paramédico al realizar traslados de enfermos de Covid 19, junto con sus compañeros de Cruz Ámbar y exige a la ciudadanía no bajar la guardia para que pronto se regrese a la nueva normalidad.



"Aún con todo esto hay gente que no cree, hasta que tiene un familiar enfermo, mientras andan como si nada".

Bajo el equipo de protección y el calor agobiante, Luis no se queja del trabajo realizado, pero insiste en que es necesario endurecer las medidas de prevención ciudadana de lo contrario la cuarentena se irá alargando de manera indefinida.