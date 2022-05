Fosas comunes: Madres de desaparecidos ponen la mira en panteones de Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE) permitiría a los familiares de personas desaparecidas ingresar al panteón Palo Verde para la exhumación de diversos cuerpos enterrados en fosas comunes, afirmó la representante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas, María Elena Gutiérrez.En entrevista en el marco de la conmemoración del 10 de mayo que año con año hacen las madres de desaparecidos, sostuvo que hay más de 90 cuerpos enterrados sin identificar en dicho panteón, pues nunca se les hicieron los exámenes de ADN para corroborar la identidad.Cabe recordar que en días pasados, peritos de la Fiscalía General exhumaron el cuerpo de una persona desaparecida presuntamente en Veracruz desde el 2012.La diligencia que se llevó a cabo con presencia de colectivos terminó por evidenciar que en la fosa común donde estaba depositado, había cuatro cuerpos más que fueron nuevamente enterrados, sin que las mujeres sepan de quiénes se trata y pese a que se opusieron al proceder.La activista recriminó que para el caso del cuerpo exhumado ni siquiera se hayan realizado los procedimientos científicos y forenses adecuados, pues sólo se hizo un supuesto cotejo con una dentadura “le echaron agua y dijeron ‘sí es. Y dejaron las otras cuatro bolsas, no hay ataúdes, sólo son bolsas’”.Explicó que, pese a que la Fiscalía sabe que las mujeres llevan años buscando a sus familiares, no se realicen los exámenes y pruebas para conocer la identidad de esas personas y los volvieran a enterrar “en contra de nosotros”.Por ello, exigió nuevamente que haya acceso a los colectivos pues se ha repetido la práctica de enterrar cuerpos sin control legal, además de que tienen información que varios puntos del panteón Palo Verde sirvieron como fosas comunes o clandestinas.“No hay control, no tienen control y ahí hay muchos desaparecidos. No podemos tener confianza de un Gobierno que no transparenta procesos de identificación”, acotó.“Si saben que estamos buscando a tantos cómo es posible que vuelvan a inhumarlos sin haber hecho la identificación”.Gutiérrez recordó que desde 2016 hay oficios donde solicitan ingresar al panteón y aunque no han sido comunicadas oficialmente, saben que hay un supuesto plan de la Fiscalía para permitir el ingreso.Agregó que otros panteones que se encuentran en situaciones similares de inhumación en fosas comunes como el caso del panteón de Actopan, donde dijo, ya se han recuperado restos y se han entregado a sus familiares.Igualmente, recriminó que al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez “ya se le olvidó” el tema de los desaparecidos que en su momento fue bandera de su campaña.Incluso, sostuvo que desde el inicio de la administración hay varios jóvenes que desaparecen sin que hasta el momento se sepa sobre su paradero.Las fosas comunes en los panteones de Veracruz son “el gran escondite” de desaparecidos, afirmó la directora del Colectivo Solecito, Lucía Díaz Genao, por ello, gestionan la inhumación de cadáveres en este sitio.En el caso de la ciudad de Veracruz, quieren que se abran las fosas comunes del cementerio municipal y del Panteón Particular “Jardín”, en donde prevén que están muchos de sus familiares pues llegaron ahí porque no se realizó el intento de identificación.“Estamos gestionando a nivel nacional con la Comisión Nacional de Búsqueda con el mecanismo de identificación forense pero los panteones comunes, las fosas, esas son el gran escondite donde están cantidades de cuerpos inhumados sin ningún tipo de identificación”.Tan sólo en el Panteón Municipal saben de 3 mil 600 restos que fueron enviados a la fosa común en 3 años.La activista explicó que esa cantidad se dio durante el duartismo, en donde no se hacía ni siquiera el mínimo intento de identificar los cuerpos.“En el Municipal yo tengo un documento oficial que habla de 3 mil 600 cuerpos no identificados, del 2013 al 2016 en la época de Duarte. 3 años, 3 mil 600 cuerpos. Las autoridades son los que los ponen ahí y que no le hacen el proceso de identificación. Yo he visto cuerpos que tienen hasta la credencial de elector y les preguntaba en la época de Duarte por qué no los llevan si está la credencial, no llaman a su familia y me decían: ‘el proceso no es ese, el proceso es que vengan’ pero si no se han enterado ¿cómo van a venir?”Lamentó que a pesar de que ya realizan las gestiones a nivel federal, realizar este tipo de procedimientos de manera legal es complicado, aún no tienen una fecha para que puedan iniciar.“Las leyes de manejo de cadáveres en México son muy rígidas, para los ciudadanos normales y decentes, para los delincuentes son muy laxas porque dice ‘voy a enterrar donde yo quiera, voy a hacer el cuerpo lo que yo quiera’ y lo hace pero nosotros no podemos intervenir porque sí nos aplicarían la ley”, dijo.