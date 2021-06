Fotografiar boleta al votar no es delito; dependería del uso que le den: INE

El vocal Ejecutivo y presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, aclaró que el sólo hecho de tomar una fotografía a la boleta al momento de emitir el voto no pudiera considerarse un delito, aunque si la autoridad ministerial competente investiga y determina que esa imagen tuvo una intención que encaje en cualquiera de los tipos penales, podría presentar cargos para que un juez resuelva lo conducente.



“La sola foto, solita, alguien la tomó, se la guardó en su celular, se la quedó y no salió de allí, yo no veo cómo podría ser por ese simple hecho, no recuerdo algún tipo penal, que sea delito por sí mismo. ¿Qué uso le da a la foto? Pues a lo mejor encuadre en alguno de esos tipos penales, el uso de la foto”, explicó en entrevista telefónica.



Reiteró que este caso “tendríamos que estar a la casuística, ¿qué fue lo que pasó, qué hizo quién con la foto? Ahí ya vería la autoridad competente que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) si lo hay, inicia la carpeta y si hubiera elementos y probanzas, acude al Juez de Control, que es la cadena que se sigue en la materia penal”.



Al puntualizar que no es experto en el Derecho Penal, apuntó que como autoridades administrativas, los Consejos Distritales, Local y General del INE no están facultados para determinar concretamente qué hecho constituye o no un delito.



Cervantes Martínez recordó que el ámbito penal, para que una instancia ministerial inicie indagatorias debe haber una denuncia de por medio, reiterando su desconocimiento sobre si en el caso de los ilícitos electorales, la FEDE puede iniciar una carpeta de investigación de oficio, es decir, sin una denuncia previa.



Además, evitó recomendar a los electores abstenerse a tomarle fotografías a las boletas; no obstante, comentó que desde el punto de vista sanitario y tomando como referencia la pandemia de COVID-19, las autoridades de Salud han sugerido no llevar a las casillas accesorios adicionales a la vestimenta como relojes, aretes, corbatas y celulares para evitar que sean focos de transmisión del Coronavirus.



“No estamos autorizados como autoridad electoral para decirles que lleven o no lleven sus celulares, por ejemplo, hay una recomendación sanitaria, me parece, no la he podido corroborar, en el sentido de que no se lleve el celular pero lo mismo que no se lleve corbata, aretes, relojes, porque son medidas sanitarias recomendadas incluso en el ámbito internacional para que no sean elementos de contagio”, manifestó.



Adicionalmente, consideró como “padre” y “genial” las otras formas de presumir que ya se ejerció el derecho al voto, entre ellas, la de retratar y subir a redes sociales el dedo impregnado con la tinta indeleble.



“Sacándolo del tema electoral, alguien tiene enfrente un platillo muy rico, le tomo una foto y le muestro a todo mundo que me estoy comiendo algo muy sabroso. Digo, alguien tomó la foto de su dedo, que ya votó, ¡pues qué padre, está genial!, sí están votando, está convocando a ir a votar, ya cumplió con su obligación ciudadana, eso está padre”, resaltó.



El delegado del INE en Veracruz refrendó, con relación a tomarle una foto a la boleta, que la intención que se le dé a esa imagen, es lo que daría lugar a la probable comisión de un ilícito electoral pero es algo que la FEDE deberá investigar y un juez, como última instancia, tendrá que decidir si es un delito o no.