Fotógrafos sociales se suman a petición de apoyos ante falta de trabajo por cuarentena

A las protestas que se están realizando de manera constante en la capital del Estado, se sumaron en esta ocasión fotógrafos de eventos sociales, los cuales piden apoyos económicos y alimentarios al Gobierno Estatal.



Agustín Castillo Díaz, uno de los afectados, señaló que al suspenderse eventos sociales, religiosos y festivales en las instituciones educativas, las 8 agrupaciones existentes en Xalapa se quedaron sin trabajo.



"Desde el 14 y 21 de marzo (estamos) sin trabajar. Para nosotros es muy difícil, llevamos más de un mes sin laborar. Desgraciadamente, no sabemos hasta cuándo se van a reiniciar los trabajos. Aquí en Xalapa somos 8 organizaciones", refirió.



Mencionó que son alrededor de 250 fotógrafos en la capital, registrados y adheridos los que están en crisis por la falta de empleo.



Aunado a ello, abundó que estarían dispuestos a acceder a créditos que otorgue el Gobierno para subsistir y salir de esta problemática ocasionada por la pandemia.



"Si nos pudieran hacer un préstamo o un crédito. Hay créditos que están ofreciendo las autoridades pero no hemos podido acceder a ellos porque no cubrimos los requisitos".



Agregó que por las consecuencias en materia laboral, han tenido que empeñar equipo para sobrevivir estas últimas semanas.



"Tuvimos que empeñar equipo. Nos llega luz, nos llega agua y no tenemos cómo pagarla", concluyó.