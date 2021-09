Fracasa amparo; pueden detener y extraditar a Karime Macías

Un Tribunal Colegiado de Distrito resolvió no proteger a la expresidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karime Macías Tubilla, contra una orden de detención con fines de extradición dictada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).



Lo anterior, luego que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito de Boca del Río declaró infundada la queja del abogado de Karime Macías, Pablo Campuzano de la Mora, en contra del acuerdo de 3 de agosto de 2021 dictado por el Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz.



Una pelea en Juzgados



La pelea de Macías Tubilla contra una posible extradición inició en abril pasado cuando el abogado Campuzano de la Mora promovió recurso de amparo a favor de la exesposa de Javier Duarte para invalidar la orden de detención con fines de extradición y su ejecución, así como la ampliación del procedimiento en contra de su clienta.



Sin embargo, el Juzgado Decimoquinto de Distrito desechó el juicio de amparo de Karime Macías, por lo que su defensor promovió un recurso de impugnación ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.



En dicho asunto, el magistrado Octavio Rodarte Ibarra declaró fundada la queja del abogado de Karime Macías e instruyó al Juzgado 15º a elaborar proyecto de resolución y determinar analizar si es viable o no la petición del equipo Campuzano-Macías de dejar sin efecto la orden de aprehensión-detención.



El 3 de agosto, el Juez 15º cumplió la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado Penal y elaboró nuevo proyecto de sentencia en donde determinó la imposibilidad de invalidar dicha extradición en solicitada en la causa penal 25/2020 de fecha 28 de enero de 2020 emitida por el juez de Control, Francisco Javier Negrete Márquez.



Y es que el Juez 15º determinó que aunque exista una orden de detención con fines de extradición, no hay la certeza total de que Karime Macías Tubilla pueda ser detenida en territorio del Reino Unido, toda vez que esta Nación tiene su propia Soberanía para hacer valer o no el arresto de la expresidenta del DIF Estatal.



“Así las cosas, el suscrito juzgador estima que es improcedente conceder la medida suspensional que se solicita, porque concederla tendría por efecto que la detención con fines de extradición reclamada no se ejecute, lo que constituye un acto futuro de realización incierta sobre el cual, de inicio, es improcedente conceder la medida cautelar” versa la sentencia.



Y es que a criterio del Juez 15º, resulta incierto que a la agraviada (Karime Macías) se le vaya a extraditar a este país con motivo de la solicitud realizada; dado que aun cuando se presente o se hubiese presentado la solicitud de extradición respecto de la quejosa, ello no implica que imperiosa y necesariamente vaya a prosperar, “ya que corresponde a las autoridades del país requerido, en un acto de soberanía, analizar la petición respectiva a la luz de las disposiciones legales locales y convencionales aplicables al caso y decidir si accede o no a tal petición”, dice a la letra.



Resume el Juzgado que no puede tener interferencia en las decisiones finales que vayan a tener las autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.



Aunque el Juzgado 15º determinó programar para este viernes 17 de septiembre la audiencia Constitucional relativa a este asunto, el abogado Campuzano de la Mora optó el pasado 10 de septiembre por la vía de la queja contra el Juez 15º el pasado 10 de septiembre, nuevamente ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.



Este Colegiado determinó infundados los argumentos de Karime Macías y su defensor, con lo que queda vigente la sentencia del Juez 15º para aprehender y extraditar a México a Macías Tubilla.