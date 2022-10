Fracasa Fiscalía Anticorrupción de Veracruz; apenas y tiene logros

Recorte de presupuesto, personal sin estudios y más del 99 por ciento de investigaciones sin judicializar detectaron el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y la consultoría TOJIL al interior de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz.De acuerdo con el estudio “Levantemos la voz por las Fiscalías Anticorrupción” publicado por el IMCO y TOJIL, la Fiscalía Anticorrupción sólo vinculó a proceso a 67 por ciento de las carpetas consignadas a un Juez.El análisis del IMCO y de TOJIL parte de cuatro ejes: el marco jurídico, los recursos, el capital humano, los procesos y los resultados de cada Fiscalía Especializada en el país.El reporte de 66 paginas advierte la falta de preparación y estudios del personal al servicio de la Fiscalía Anticorrupción, de modo que en Veracruz no todos los peritos, analistas, ministerios públicos, acreditan el grado de licenciatura; no todos los policías de investigación certificaron la preparatoria.Además, la Fiscalía no brindó capacitación a ministerio públicos, peritos, policías, analistas y oficiales ministeriales. El único rubro que acató la Fiscalía Anticorrupción en el estudio de TOJIL e IMCO fue en la aplicación de sanciones al personal.Otro punto que observa la investigación del IMCO y TOJIL es que de 2019 a 2022, la Fiscalía Anticorrupción tuvo un recorte de más de 90 por ciento acumulado.Esto, luego que en 2019 ejerció 93 millones 192 mil 456 pesos; en 2020 aplicó 90 millones 346 mil 455 pesos; para 2021, cayó a 14 millones 427 mil 765 pesos y para 2022, tuvo solo 5 millones 581 mil pesos.