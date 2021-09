Fracasa pelea de exduartista Deantes, podrá ser vinculado a proceso

El exsecretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) Gabriel Deantes Ramos no pudo invalidar una vinculación a proceso en su contra, solicitada por la Fiscalía General de la República.Desde el 15 de julio de 2021 Deantes Ramos, subsecretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa; promovió un juicio de amparo indirecto ante el Segundo Tribunal Unitario del Séptimo Circuito para dejar sin efectos la resolución del 27 de marzo pasado del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado.En dicho fallo, el Juzgado de Distrito confirmó el auto de vinculación a proceso contra Deantes Ramos respecto a la carpeta judicial número 326/2020.Previo pago de una garantía de 10 mil pesos, el exsecretario de Trabajo solicitó la invalidación de la vinculación a proceso; sin embargo, con fecha 26 de agosto, el 2º Tribunal Unitario determinó no amparar a Deantes; causando estado el pasado 10 de septiembre al no presentar el quejoso algún recurso de inconformidad.Sin embargo, con fecha 21 de septiembre de 2021, la defensa de Deantes Ramos acudió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, para presentar un amparo en revisión contra el fallo del 2º Unitario.La decisión del Colegiado Penal fue la de desechar la petición de Deantes por presentarse fuera de tiempo; razón por la cual el exfuncionario no pudo invalidar la vinculación a proceso.