Fracasa Sistema Anticorrupción de Veracruz; no confían en Secretaria Técnica

El integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), José Jorge Eufracio, afirmó que tras la llegada de la nueva secretaria técnica Adriana Paola Linares Capitanachi, este organismo está "cooptado" y "capturado", lo que crea desconfianza en que realmente cumplirá las funciones para las cuales fue creado en 2018.Lo anterior, porque se ha "ninguneado" a quienes integran el CPC, dejándolos de lado de las sesiones y acciones que permitan desterrar las prácticas ilegales en el ejercicio de la función pública y el manejo de los recursos."Un sistema que se encuentra capturado, que se encuentra cooptado, como es el caso ya del SEA Veracruz, no le doy un voto de confianza para pensar que trabajará justamente en favor de las causas ciudadanas", expresó en entrevista para alcalorpolitico.com.Criticó que a la fecha no se hayan podido crear las cinco plataformas digitales que se fijaron dentro de sus objetivos, es decir, una en la que se informen las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los servidores públicos del Gobierno del Estado; otra que presente el listado de proveedores y contratistas que prestan sus servicios al Ejecutivo veracruzano y otra que dé a conocer los funcionarios que han sido sancionados por incurrir en prácticas ilícitas en el ejercicio de la función."Es evidentemente clave para que la sociedad veracruzana y particularmente el Gobierno de Veracruz trabajen cada vez mejor. (Con estas plataformas) sabremos las propiedades que posee un servidor público al ingresar al servicio público y cuáles tendría al dejarlo; o si existe algún tipo de conflicto de interés por parte de ellos al tomar un encargo particular y asimismo al haber hecho las investigaciones y causado estado, se puede conocer el nombre de estas personas que son sancionadas", explicó Eufracio.En ese sentido, reiteró que una de las funciones del CPC es presionar para que esta plataforma digital opere y trabaje en favor de todos los ciudadanos de Veracruz "y se ha retrasado, es el día de hoy y no se ya consolidado".Por otro lado, indicó que el Órgano Interno de Control del SEA los ha señalado de incurrir en un presunto daño patrimonial al supuestamente no desempeñar sus funciones, lo cual rechazó tajantemente aduciendo que siempre ha hecho el trabajo encomendado y entregado la evidencia documental de ello."Eso bajo ninguna circunstancia lo puedo aceptar porque nosotros hicimos y trabajamos en la forma y condiciones que la circunstancia (de la pandemia de COVID-19) lo permitían", refirió al tiempo que expuso que la Ley que rige al Sistema Estatal Anticorrupción estipula que los integrantes del CPC puede proponer políticas públicas que incidan favorablemente en materia de control de la corrupción y la impunidad.Al apuntar que las acciones planteadas "van muy lentas" y que "ha habido tropiezos" en su implementación, José Jorge Eufracio reiteró que las acusaciones de daño patrimonial en su contra y de su homólogo "son para socavar la ascendencia, el papel que tiene el CPC dentro del SEA, es decir, para denigrar a las personas que lo integramos y yo no voy a aceptar una declaración de esa naturaleza".Indicó que hasta el momento no conoce los expedientes y las pruebas que sustentas esos señalamientos porque a su decir, únicamente le han comunicado de las investigaciones de forma verbal "y yo no tengo ese documento"."La forma en cómo se ha actuado en contra del CPC va orientada a descalificarlo, minimizarlo, descalificarlo, deslegitimarlo y de esta forma al nulificar al CPC, están nulificando también al SEA", dijo.Adicionalmente, aseveró que "se está evitando que los entes públicos que tienen obligaciones que frecuentemente no han cumplido como impartir justicia con relación a la malversación multimillonaria de fondos que se dio en administraciones pasadas, hasta la fecha el pueblo de Veracruz sigue esperando justicia y estás mismas personas que son actores de esa acción nos quieren inculpar a nosotros como si la corrupción fuera producto de nuestra falta de oficio y trabajo".A su juicio es importante trabajar en pos de un Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz que funcione y opere con justicia, apegado a derecho y que se esfuerce por combatir la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad y los abusos de autoridad de una manera efectiva, que se legitime ante la sociedad veracruzana y que rinda frutos.Cuestionó que el documento denominado Política Estatal Anticorrupción, que elaboró el Comité de Participación Ciudadana en conjunto con la anterior titularidad de la Secretaría Ejecutiva del SEA y que se publicó el pasado 9 de diciembre, haya sido presentado como suyo por los entes públicos que conformar el comité coordinador (ORFIS, IVAI, Contraloría General del Estado, Fiscalía Anticorrupción, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Judicatura del Estado)."No es así, no fue un producto de los entes públicos, fue un producto de todo el Sistema Anticorrupción, en donde el Comité de Participación Ciudadana, la Secretaría Ejecutiva y los entes públicos participaron pero no es producto de ellos", aclaró.También denunció que desde el septiembre de 2021 no reciben honorarios, pese a que la Ley los contempla; y que a partir del 11 de marzo se emitió una decisión en la que no se celebraría el contrato de prestación de servicios en el 2022 con él y los integrantes del órgano ciudadano."Nosotros prácticamente hemos sido desconocidos, en un primer momento sencillamente al ignorarnos de toda forma, yo diría de que manera olímpica, se ha violentado la Ley porque no nos invitan a ninguna actividad del Sistema y es importante remarcar que la esencia del sistema es el CPC, no los entes públicos que lo componen y nos invitan a ningún tiempo de actividad, no reciben documentación nuestra, hemos sido total y abiertamente ninguneados", sostuvo una vez más.