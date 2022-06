Fracaso del programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres es responsabilidad conjunta

La académica feminista Estela Casados recordó que el programa de Cero Tolerancia a la Violencia Contra Mujeres y Niñas, que se presentó en enero del 2019, fue un proyecto impulsado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez de ahí que es irresponsable culpar a una mujer de que no funcione.Casados González se posicionó así ante las declaraciones del director de Cultura de la Paz y Derechos Humanos del Gobierno de Veracruz, Sergio Ulises Montes Guzmán, quien a su vez señaló a su antecesora en el cargo, Mayra Ledesma Arronte, de no llevar a cabo su trabajo para hacer funcionar el programa.La académica sostuvo que es un despropósito endilgar a una sola persona la responsabilidad de un programa que es un trabajo conjunto entre diversas instituciones para hacer frente a la violencia contra las mujeres."Creo que se tiene que actuar con experticia; precisamente el programa Cero Tolerancia debido a que fue elaborada por personas expertas, proponía una serie de lineamientos a seguir."El asunto es que, si no se desea retomar la opinión experta de la sociedad civil en materia de violencia contra las mujeres y feminicidios y se mezquinean los recursos, la estrategia y la coordinación, difícilmente se va a poder accionar", dijoAgregó que el combate a la violencia contra las mujeres no debe prestarse a la improvisación de personas que pretenden politizarlo, pues se trata de un tema social y de seguridad "que debe ser tratado con el recurso económico, humano y de infraestructura suficiente".Indicó que, de lo contrario, este y otros programas pasarán solo de declaración en declaración contra una sola persona cuando es responsabilidad del gobernador supervisar su cumplimiento.Estela Casados enfatizó que precisamente fue el mandatario quien se erigió como el responsable del programa hace tres años por lo que no es posible que hasta ahora se hable de organizar y retomar, lo que es desafortunado.Y es que Montes Guzmán señaló que, como nuevo encargado de la Dirección, realizará acciones para hacer frente a la violencia contra mujeres, lo que supuestamente no hizo Ledesma."A mí me toca coordinar el programa, voy llegando y me encontré con que había serias deficiencias en el programa. Lamentablemente quien estaba, y critica que no se ha hecho nada, es quien estaba a cargo del programa y no hizo nada", declaró en días pasados.Finalmente Estela Casados dijo que espera que dichas acciones precisamente se lleven a cabo en los 11 municipios con declaratoria de Alerta de Violencia de Género, pero también en los 47 municipios indígenas que deben ser contemplados.