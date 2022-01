Fraccionamientos de Rafael Lucio podrían tener permisos irregulares de construcción

El alcalde de Rafael Lucio, Damián Hernández Hernández, afirmó que revisarán los permisos otorgados por la pasada administración para la construcción de fraccionamientos en su municipio, ya que acusó que estos deben contar con el derecho de regularización del uso de la tierra.Además, acusó que estos conjuntos residenciales no cumplen con las normas medioambientales para el tratamiento de aguas servidas.“Un fraccionamiento tiene que contar con el derecho de regularización de uso de tierras, con una planta de tratamiento de aguas residuales porque así lo marca la ley, toda el agua que se use en este espacio habitacional tienen que regenerarse y volver a ingresar. No sé cómo están esos permisos, apenas estamos recibiendo”, comentó.Hernández Hernández insistió en que es importante saber en qué condiciones su antecesor, José Allán Libreros Alba, dio los avales a las constructoras.“Si fue mochada, si fue tal vez irregular, todo esto lo vamos a exhibir. Esto ha generado que este municipio esté creciendo poblacionalmente y no tengamos espacios para hacer compostas (con la basura orgánica que generan sus habitantes) y poder darle a los ganaderos una condición necesaria para que ellos puedan generar sus propias riquezas a base de sus trabajos”, declaró.El munícipe de Rafael Lucio afirmó basado en su formación en Ingeniería Civil “y a ojo de buen cubero” que ninguno de los fraccionamientos cuenta con estas plantas de tratamiento de aguas negras.“De los que están no he visto a ningún con plantas de tratamiento de aguas residuales, te puedo decir que el 100% de los dos o tres que hay. Están haciendo las descargas normales, creo que las están metiendo a los drenajes”, afirmó.