Fraccionamientos privados en Coatepec son “totalmente ilegales”: Alcalde de Coatepec

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, indicó que los vecinos que optan por cerrar fraccionamientos colocando plumas o módulos de seguridad, están incurriendo en la ilegalidad, pues incluso impiden el paso a la Policía Municipal.



“Tuvimos una sesión de Cabildo y tomamos un posicionamiento en el Ayuntamiento, en el cuál no hay fraccionamientos privados, eso es totalmente ilegal, las garantías están por encima de cualquier situación que se pueda presentar en el municipio”, detalló.



Entrevistado, dijo que hay fraccionamientos en Coatepec que los mismos vecinos definen como “privados”, argumentando el tema de la inseguridad, no obstante, señaló que aún colocando módulos y plumas de seguridad también han sido víctimas de la delincuencia.



“Porque muchas veces argumentan que es por problema de inseguridad pero tampoco hay garantía de que no les va a pasar algo, porque hemos visto las complicaciones en algunos fraccionamientos cerrados, nos mandan a traer y llega la Policía y lamentablemente no pueden acceder y nadie abre y mientras el delincuente ya se dio a la fuga, por lo que están impidiendo que se puedan realizar las investigaciones adecuadas, por lo tanto el Cabildo ya se pronunció respecto a la ilegalidad de estos actos”, sostuvo.



Por ello, precisó que iniciarán pláticas con los pobladores para concientizarlos sobre no negar el libre tránsito incluso a los mismos vecinos, pues se conocen algunas quejas de personas que se les ha impedido el acceso por no cumplir con cuotas vecinales.



“Vamos a iniciar teniendo pláticas con los vecinos para concientizarlos del porqué no se deben cerrar los fraccionamientos y tratar de consensar con ellos que se aperturen o ver que los demás vecinos no tengan problemas porque a nadie se le puede negar el libre tránsito y menos hacia sus domicilio”, comentó.



En este sentido, aseguró que en caso de que los vecinos se llegaran a oponer en los planteamientos, se procederá a retirar los módulos y las plumas.



“Estaremos actuando a través de la Dirección de Gobernación y Seguridad Pública pues en caso extremo de que los vecinos se llegaran a oponer, contamos con toda las facultades siguiendo los procedimientos legales de poder hacer el retiro de plumas. No tiene nada que ver con que si se encuentra municipalizado o no, a final de cuentas ellos dicen que son fraccionamientos privados pero los servicios públicos los seguimos brindando nosotros”, concluyó.