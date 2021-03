El dirigente del partido político Podemos, Francisco Garrido Sánchez, sufrió un segundo revés, pues ahora la justicia federal no le concedió el amparo en definitiva para descongelar las cuentas bancarias que aperturó en una sucursal bancaria de Boca del Río.



Apenas hace unos días, un juez federal no le había concedido la protección de la justicia federal ante una eventual orden de aprehensión en su contra y ahora, otra resolución también le es desfavorable al negarle la suspensión definitiva.



En el amparo 637/2020 promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito se observa que Francisco Garrido Sánchez, a través de sus abogados, no aportó los alegatos y argumentos necesarios para que le descongelaran las cuentas bancarias.



El dirigente partidario buscaba con el amparo echar abajo la resolución del Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Oral Mercantil del Distrito Judicial de Veracruz, el cual había ordenado congelarle dos cuentas bancarias.