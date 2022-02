FREDEPO pide a Ricardo Ahued auditar administración de Hipólito Rodríguez

Con una manifestación en los bajos del Palacio Municipal, integrantes del Frente de Defensa Popular (FREDEPO) exigieron al alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil, que audite la administración de su antecesor, Hipólito Rodríguez Herrero, pues lo acusan de haberlos engañado con la supuesta construcción de cuartos-dormitorios, la pavimentación y alumbrado público de las colonias que habitan."Estamos pidiendo una auditoría a Hipólito Rodríguez porque nosotros fuimos engañados por él. A nosotros nos prometieron cuartos-dormitorios, de cuatro metros por cuatro metros y hasta en Obras Públicas nos enseñaron la lista. Nos dijeron todos están y nada más nos dieron el avionazo. Nos pidieron todos los documentos, los entregamos y nunca nos llegaron esos cuartos-dormitorios. Eran 45 cuartos-dormitorios", señaló, una de las inconformes.Dijo que estos espacios habitacionales serían construidos en la colonia Moctezuma 2, lo cual los tenía ilusionados porque afirmó, tendrían un lugar digno para vivir y descansar."Jugaron con nuestras ilusiones para tener un techo, una vivienda digna, entonces queremos un auditoría, para ver a dónde se fueron esos recursos", reiteró la colona.Adicionalmente, comentó que piden a la administración de Ahued Bardahuil que les apoye con la ampliación de la red de drenaje y la instalación de luminarias en las calles de la zona, toda vez que no paran robos a sus viviendas."Estamos aquí no por hue... o porque no tengamos otra cosa que hacer, sino porque exigimos nuestros derechos y exigimos el apoyo del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, que yo sé que es una persona noble, que ha recorrido Xalapa de punta a punta y sabe de nuestras necesidades", aseguró.Enumeró que a la manifestación acudieron habitantes de otras colonias de la FREDEPO como El Moral, La Haciendita, Moctezuma 1 y 2, Las Trancas, Miguel Alemán, entre otras."Esperamos que el Alcalde nos reciba para darle a conocer nuestros peticiones y nos pongamos de acuerdo para ver de qué manera él puede apoyarnos y agregarnos en un programa que se llama (Ramo) 033 y así no nos cueste tanto. No estamos que no queremos poner nada, sino lo que nos corresponde", sostuvo.