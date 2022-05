Frena AMLO verificación mecánica de autos; nadie le había informado de medida

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se implementará la verificación física y mecánica de autos con 4 años de antigüedad.Cabe recordar que dicha medida se ordenaba con parte de la NOM 236 de la Secretaría de Economía pero el Mandatario subrayó que no se va a "bolsear" a la gente.Este lunes, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador dijo que se revisará el tema, señalando que las Secretarías toman decisiones sin consultar.“Vamos a revisar. No tenía yo conocimiento, hay decisiones que toman las Secretarías y no se consultan; ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte”.“Antes era un desorden del Gobierno porque cada Secretaría hacía lo que pensaba era su función o responsabilidad; ahora no, sobre todo en lo que perjudica a la gente”, señaló.El Presidente dijo que su Gobierno no afectará la economía popular con este tipo de medidas.“Vamos a hacer nada que afecte la economía popular, nunca hay que estar pensando en afectar la economía popular”.“La diferencia entre nosotros y los neoliberales o neoporfiristas, es que ellos piensan que el Gobierno quita y nosotros pensamos que el Gobierno da. Hay gobiernos que quitan y hay gobiernos que dan. Entonces, somos distintos y por eso no vamos a llevar a cabo estas acciones; al contrario, en todo lo que podamos ayudar a la gente lo vamos a hacer”.El pasado viernes 13 de mayo se informó que, en noviembre próximo, los vehículos con más de cuatro años de antigüedad deberían cumplir con una verificación de condiciones físico-mecánicas según la Norma Oficial Mexicana (NOM) 236, publicada el pasado 3 de mayo.