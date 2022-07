Miembros del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) marcharon hoy domingo por calles de la ciudad de Córdoba, a fin de exigir se cambien las estrategias de seguridad del gobierno federal de “Abrazos, No balazos” mismas que no han dado resultados.Pablo Martínez Rodríguez, miembro de esta organización en Córdoba aseveró que el municipio destaca en altos índices delictivos lo cual solo demuestra que la política de seguridad nacional no funciona por lo que urgió a que den resultados cambiando estrategias.El grupo de unas 20 personas caminó por las calles de la ciudad portando carteles con consignas contra el gobierno federal sobre todo en el tema de la seguridad."La violencia ha ido ganando terreno, ya no respetan a las corporaciones, a la Guardia Nacional, Marina, hace falta mano dura" aseveró.