Frenan intentona para quitar a AMLO, Sheinbaum y Esquer como consejeros de MORENA

El ser funcionario público no es una justificación de peso, ni sustento legal, para dar de baja a Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo y Rosario Alejandro Esquer Verdugo como consejeros nacionales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.



Mediante una misiva, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, freno “la intentona” de Bertha Luján Uranga, presidenta del Consejo Nacional de MORENA, para dar de baja como consejeros nacionales a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República; a Rosario Alejandro Esquer Pardo, su secretario particular y a Claudia Sheimbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.



Polevnsky Gurwitz desechó el argumento de Luján Uranga que había afirmado que los tres mencionados son funcionarios públicos de alto nivel que por sus actividades y funciones en el gobierno han evitado presentarse a las actividades ordinarias y extraordinarias del partido.



Sin embargo, la secretaria general de MORENA aseveró que ser funcionario público no es suficiente para “dar de baja a los consejeros nacionales.



Afirmó que acceder a esa petición se está dejando fuera la voluntad expresa de los funcionarios y desprotegiendo sus derechos políticos y constitucionales con apego a los Estatutos del partido y a los requerimientos del Instituto Nacional Electoral (INE).