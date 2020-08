Frente AntiAMLO sigue marchando por renuncia del presidente, en Xalapa

Integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA), llegaron al Teatro del Estado “Gral. Ignacio de la Llave”, para continuar con la exigencia de la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador por su mala administración en el país.



Una de las integrantes Hilda Saldaña Olmos, manifestó que ya es mucho el daño que se ha causado en país durante el gobierno de López Obrador, por lo que continúan sumando a inconformes, considerando que si tienen un eco real.



“Tenemos un eco real, ha crecido muchísimo el movimiento, no tengo las cifras, pero cada que hacemos un evento en toda la República y en el extranjero, varias personas se suman al movimiento. FRENA es un movimiento netamente ciudadano, sólo están ciudadanos mexicanos que tienen por objetivo lograr la renuncia del presidente antes del 30 de noviembre”.



Señaló que tienen la esperanza de que sus protestas y caravanas den resultados en los próximos meses.



Respecto a las críticas que varias personas han hecho sobre que el movimiento utiliza automóviles de lujo, explicó que es producto de su trabajo y no de algo regalado.



“Ese es el producto de nuestro trabajo, el que quiera, que haga esfuerzos, pero principalmente que se eduque, la única oportunidad que tenemos todos, en cualquier parte del mundo de salir adelante, es obteniendo una educación, hay que prepararse. Nadie me ha regalado nada; a mí que no venga nadie a decirme que yo ando en carros de lujo, porque estoy ardida o porque se me acabaron mis privilegios, no señores, no se equivoquen, yo no he perdido ningún privilegio”, concluyó.