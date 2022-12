Frente Frío 19 destruye las palapas en playas de El Raudal, en Nautla

Lamentable la situación que se está viviendo en la zona costera de la zona norte del estado, en el municipio de Nautla, en la localidad El Raudal de las flores, donde varios vendedores que tienen su ingreso mediante palapas ubicadas en la playa, han sufrido pérdidas significativas después de que el Frente Frío No. 19 destruyera varias palapas que estos comerciantes ocupan para sobrevivir en esta zona turística.Por tal motivo solicitan que las autoridades locales y del estado se acerquen y les brinden apoyo para levantar lo más pronto sus locales, ya que esto les está afectando en su economía ya que, por un lado, debido al intenso frío no llegan turistas y no tienen ingresos y, por otro, los fuertes vientos derrumbaron las instalaciones donde ellos se dedican a su vendimia.Esta es la segunda vez en el año que las inclemencias del tiempo afectan la infraestructura del lugar.