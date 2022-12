Frente Frío 19 tiró láminas, árboles y postes, en Coatzacoalcos

Una Navidad caótica se vivió este fin de semana en Coatzacoalcos a consecuencia de los embates del Frente Frío número 19.Tan solo entre viernes, sábado y domingo, las fuerzas del orden, entre policías, bomberos, Protección Civil y Tránsito atendieron desde caídas de postes de energía eléctrica, telefonía, árboles, bardas y hasta conatos de incendio.El viernes 23 de diciembre, Protección Civil tuvo el reporte de 5 postes caídos, 5 desprendimiento de láminas, 17 árboles caídos, 2 cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) caídos, un espectacular derribado al igual que una barda y un toldo.Por su parte, el 24 de diciembre el reporte fue de la caída de un puesto ambulante, 7desprendientos de láminas, 4 postes por caer de telmex, 6 árboles, 2 cables de luz y una barda caída. Además del incendio en un domicilio.Este domingo 25, hasta las 15:00 horas se había caído un poste de la CFE y se hundió una loza en la calle Veracruz de la colonia Petrolera.Los daños fueron ocasionados por las fuertes ráfagas de viento, aunado a lo anterior, a imprudentes automovilistas que terminaron impactados en postes que finalmente derribaron.Navidad a oscurasPor si fuera poco, decenas de vecinos de Coatzacoalcos pasaron su navidad a oscuras, algunos llevan más de 24 horas sin el servicio.Colonias como Playa Sol, Olmeca, Centro, Olmeca, Lázaro Cárdenas y Dunas, entre otras más, aún no tienen restablecido el servicio.A través de las redes sociales, usuarios de la CFE dejaron ver su malestar, principalmente en familias donde hay niños, enfermos y personas de la tercera edad.Asimismo, otro de los afectados también se dio a conocer su enojo "1uerida CFE, después de 30 horas sin luz, la porra te sigue saludando, fi, fi, fi fi fiiii....casi 30 hrs, y los alimentos en el refri ya empiezan a descomponerse, creo este frente frío afectó y sumado a la fecha está siendo muy difícil para la. Comisión dar resultados.Entiendo no es la única parte de la ciudad sin energía, pero si es molesto por muchas razones."En ese sentido, otro de los usuarios escribió "desde que tengo memoria nunca habían tardado tanto tiempo en restablecer la energía, y bueno entiendo el temporal, pero si eso fuera toda la colonia fuera afectada y no solo un sector. En fin, argumentos y justificaciones sobraran. En general Anaya de 16 de septiembre hasta el paseo ribereño desde anoche no hay luz. Llegó como una hora y se volvió a ir y no ha regresado En la petrolera no hay luz ".