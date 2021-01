Frente Frío 26 dejó afectaciones mínimas en zona metropolitana de Poza Rica

Sobre las afectaciones por el Frente Frio 26 en la zona norte de Veracruz, las unidades municipales de Protección Civil reportan mínimos daños para la población.



Tan sólo en Poza Rica se están atendiendo a los ciudadanos que realizan llamados de auxilio, así también entrega de cobijas a personas en situación de calle y colonias vulnerables ante bajas temperaturas, informó el regidor comisionado en Protección Civil, Félix Iván García Bustos.



Advirtió que los efectos de bajas temperaturas prevalecerán para este miércoles, ante la masa polar que cubre la región que provocarán temperaturas entre 11 a 17 grados centígrados.



En cuanto a atenciones, mencionó que se atendió el auxilio de ciudadanos por el derribe de un árbol ante los fuertes vientos que se registraron por la noche de este lunes.



Aseguró que el personal municipal está atendiendo a las personas en situación de calle y familias de condición vulnerable económicamente que habitan en las periferias.



Por su parte, la enlace regional de la Secretaria de Protección Civil (SPC), Rocío Pineda Márquez informó que se trabaja de manera coordinada con las unidades municipales de PC de Poza Rica, Coatzintla, Tihuatlán, Castillo de Teayo y Cazones, donde se mantiene sin reportes que hayan causado estragos a la población, mientras desciende la temperatura por el fenómeno meteorológico.



Dijo que no hay casos de riesgo entre la población, no hay afectaciones en la zona metropolitana y se mantienen acciones en apoyo invernal a población vulnerable, así también las indicaciones que se aplican para dispersión de la población y se mantengan en resguardo quienes no tienen actividades esenciales ante los índices de contagio por COVID-19