Frente Frío dañó 63 escuelas de Veracruz; “no tengan cuidado”, dice SEV a padres

63 escuelas de Veracruz resultaron con daños tras el paso del Frente Frío número 41, informó el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, quien precisó ya fueron incluidas en la solicitud para la Declaratoria de Emergencia que realizó el Gobierno del Estado para acceder al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).



Detalló que se trata de planteles en Medellín de Bravo, Naranjos, Amatlán, Tlapacoyan, Xalapa, Tuxpan, San Juan Evangelista, José Azueta, Chicontepec, Pánuco, Santiago Tuxtla, Veracruz, Minatitlán, Boca del Río, Cosamalopan, Alto Lucero, Tlalixcoyan, Isla, Martínez de la Torre, Coatzacoalcos, Jamapa, Coatzintla, Zozocolco de Hidalgo, Chacaltianguis y La Antigua.



"Con el documento que firma el señor Gobernador para mandar al FONDEN para la Declaratoria de Emergencia en este mismo sentido para que nos bajen los fondos (...) y decirles a las madres y padres que si las escuelas resultaron afectadas, no tengan cuidado porque el Gobernador ya está viendo este tema", dijo.



Los daños son diversos, por lo cual en algunas escuelas, no hay clases y en otras se han habilitado espacios alternos para que se lleven a cabo las labores escolares.



Escobar García, señaló que el corte de afectaciones de los planteles afectados se realizó hasta hoy, pero aún evalúan daños para determinar el monto que se requerirá para la rehabilitación.



"Son diferentes, desde techumbre que son de lámina, de domos, desde bardas perimetrales, son diferentes afectaciones pero también decirles que también nosotros estamos haciendo de manera inmediata, en algunas escuelas no están como tal teniendo clases, estamos viendo que nos presten salones ejidales u otros lugares mientras reparamos las escuelas".



Escobar García afirmó que personal del Instituto de Espacios Educativos acude a cada una de las escuelas reportadas para hacer levantamiento de los daños.