Frente Nacional Anti AMLO en Xalapa insta a votar por su revocación el 10 de abril

Al señalar que no se debe permitir que Andrés Manuel López Obrador siga tres años más "destruyendo" al país, integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) llamaron a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto el próximo 10 de abril, para que se le revoque el mandato por pérdida de confianza.En conferencia de prensa, Nilda Riaño Rodríguez, coordinadora del movimiento en Xalapa, indicó que el mandatario federal desde el inicio del COVID, en marzo de 2020, se burló de los mexicanos al indicar que esta pandemia le "caía como anillo al dedo", por lo que debe dejar el poder."Venimos a invitar a todos los ciudadanos, sean de FRENA o no lo sean, para participar en la votación del 10 de abril, en la Revocación del Mandato del Presidente. Estamos decididos y podemos hacerlo", señaló la dirigente en la Capital del Estado.Dijo que actualmente está en juego la democracia del país, porque a su decir, AMLO está siguiendo la agenda del Foro de Sao Paulo, incluyéndolo también en la unión de países bolivarianos, populistas y de izquierda."Quieren tener el poder y tener al pueblo pobre como lo son Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua. El mundo entero tiene los ojos puestos en México porque de nosotros depende que la dictadura continúe, se acabe de instaurar o pierda la fuerza en todo el continente americano", afirmó Riaño Rodríguez.Aseveró que el Foro de Sao Paulo tiene una "agenda comunista" que el mandatario mexicano ha ido siguiendo al pie de la letra, destruyendo instituciones y al país y cambiando la Constitución."Y si nosotros dejamos que continúe tres años más, la implantación de su dictadura va a ser inminente, va a destruir o eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE), que lo ha querido hacer y es uno de los puntos que vienen en la agenda del Foro de Sau Paulo y que estaba previsto para el 2021 y no pudo hacerlo", abundó.Reiteró que votando se estaría defendiendo la democracia, las instituciones y la libertad y se estaría contrarrestando el "gobierno represivo" de López Obrador."Las cifras de los últimos tres años son devastadoras, estos son los vendaderos datos, no los otros datos del Presidente que se los saca de la manga, cual adivino o payaso de circo. Entre las mayores pérdidas y escándalos del Presidente están la cancelación del Aeropuerto de Texcoco con un montón de casi 332 billones de pesos; y las pérdidas de Petróleos Mexicanos (Pemex), por casi 500 billones de pesos", puntualizó.