Frente Nacional por la Familia asegura que ni amenaza ni insulta

Integrantes del Frente Nacional por la Familia, en la ciudad de Veracruz, negaron que hayan amenazado directa o indirectamente a la diputada Mónica Robles o a las personas que respaldan el Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación y la reforma al Córdigo Civil que permitiría los matrimonios gay en Veracruz.



Al respecto, Alejandra Yáñez Rubio aseguró que esas amenazas son realizadas por la propia Diputada y por los integrantes de este Encuentro por la Igualdad para desprestigiar al Frente Nacional por la Familia.



"Nosotros nunca hemos amenazado, ella jaló a los líderes del Frente Nacional y del Movimiento Celeste con el falso pretexto de dialogar pero no quiso dialogar, sólo dijo que ella no iba a quitar el dedo el renglón; (...) ellos mismos están fabricando estas amenazas para disfrazarse de una autenticidad que no tienen", dijo.



Puntualizó que los conflictos que han ocurrido en los foros realizados en Orizaba a Coatzacoalcos han sido porque nadie quiere a la diputada Mónica Robles, a quien acusó de no dejar ingresar a estos foros a quienes piensan distinto a ella.



Destacó que mañana miércoles 22 de enero, pretenden asistir al foro que se desarrollará en el WTC Boca del Río, a las 11:00 de la mañana, aunque temen que no los dejen entrar.



"Allá en Coatzacoalcos, a la señora no la quieren, sólo hace políticas públicas con sus amigos, sólo deja que entren quienes piensan igual que ella, lo mismo fue en Orizaba, Acayucan y en los demás lugares".



“Nosotros nos vamos a presentar, somos ciudadanos e iremos de manera respetuosa. Nosotros jamás hemos insultado a nadie, no vamos a golpear, esperamos nos dejen pasar; (...) las amenazas vienen del otro bando y no de nosotros, (...) vamos a ir y si nos pegan pues sólo vamos a aguantar los golpes, no vamos a responder a eso", dijo.



Reiteró que el Frente está en contra a las modificaciones que se pretenden hacer al Código Civil del Estado de Veracruz.