Frente Nacional por la Familia va contra ministros de la SCJN

Integrantes del Frente Nacional por la Familia en Xalapa dieron a conocer que esta organización ya presentó la solicitud formal de juicio político contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).Lo anterior derivado de las recientes resoluciones que ha emitido el máximo Tribunal Constitucional con relación a la despenalización del aborto, la no criminalización de las mujeres por interrumpir su embarazo, la inconstitucionalidad de la objeción de consciencia del personal de salud y ahora la probable declaración de inconstitucional del requisito de ser mayor de 18 años para poder hacer la modificación de sexo ante el Registro Civil.En conferencia de prensa, el presidente del FXM en la Capital del Estado, Gustavo Balderas, indicó que la petición la promovieron esta organización, además de Red Familia Iniciativa Ciudadanos y fue presentada ante la Cámara de Diputados y sería en contra de los diez miembros de la SCJN que han validado los fallos.Sobre si buscarán recabar firmas para respaldar la solicitud de remoción de los ministros, acotó que tienen dos vías: hacerlo mediante la representación de diputados y Senadores o hacerlo con el respaldo de los ciudadanos."Estamos visualizando las dos opciones. A nivel nacional no hemos empezado a recabar las firmas, estamos en principio haciéndolo a través de una Ley", precisó.Insistió que como grupos provida rechazarán la legalización del aborto, "porque legal o ilegal sigue siendo un homicidio", de allí que seguirán con las capacitaciones basadas en información científica para defender los derechos del producto no nacido."Nosotros no presentamos posturas religiosas, presentamos posturas humanas y científicas y estamos dispuestos a discutirlas en cualquier medio y en cualquier ámbito. Ese trabajo lo seguiremos haciendo porque una Ley injusta, no es una Ley y seguiremos promoviendo la defensa de la vida y la defensa de los niños", reiteró Balderas.Reconoció que será difícil que el juicio político contra los ministros proceda en el Congreso, derivado de la mayoría que concentran MORENA y sus aliados PT y PVEM, quienes han respaldado estos cambios jurídicos; no obstante, acotó que ello no hará que "nos quedemos con los brazos cruzados".Acompañado por otras integrantes del FXM en Xalapa, reafirmaron su oposición a que se permita a los menores de edad cambiar su identidad sexogenérica sin que se requiera el consentimiento de sus padres."Si para comprar cigarros o una cerveza se tiene que ser mayor de edad, resulta absurdo que la SCJN pretenda que un menor de edad pueda cambiar de sexo, esto sería promoción ideológica", indicaron en un comunicado de prensa.Añadieron que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sorprendido a todo el país con resoluciones que se contradicen con las que tomaron anteriormente."Han ido en contra de la Constitución y los tratados internacionales al cancelar el derecho a la vida, supremo derecho humano. Han atentado contra el pacto federal al invalidar la autonomía de los Congresos y, con esa acción, han cometido 'violencia legislativa' como ellos mismos han calificado a esta intromisión", precisaron en el boletín.Aseveraron que los ministros actúan con plena impunidad, ya que sus fallos son inatacables y porque desde su punto de vista "no las consultan con la ciudadanía y ni siquiera usan redes sociales para evitar el contacto con quienes pagamos sus sueldos".Recordaron que para el cambio sexogenérico en las actas de nacimiento, actualmente puede hacerse a través de un juicio "que en primer lugar protege al menor, con requisitos fundamentales como la opinión médica y la certeza juridica pero ahora la Corte propone que, un menor de edad, con sólo un trámite administrativo, pueda obtener una identidad distinta a la biológica".Además, expusieron que, "¿Creen ustedes que un niño de 10 años tiene la capacidad suficiente para una decisión de ese tipo? Si ahora la SCJN dice que sí, ¿qué les impedirá mañana decir que también pueden decidir tener relaciones sexuales con adultos? Y legalizar la pederastia".