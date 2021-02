Frente por la Familia advierte que dará voto de castigo a MORENA

Integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF) anunciaron voto de castigo para el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), si los actuales legisladores siguen promoviendo leyes a favor del aborto, falsos derechos sexuales y reproductivos.



"No podemos permitir que grupos extraños quieran despenalizar el aborto. MORENA trae una agenda terrible. En este mes de febrero está instrumentando a nivel nacional un plan orquestado totalmente. Hemos descubierto con diputados afines a la vida, que defienden la vida, que hay toda una agenda para atacar a la vida, a las libertades y a la familia. Entonces no podemos permitir eso porque realmente esto atenta contra toda la vida", comentó Ignacio Guadarrama, consejero del Frente Nacional por la Vida.



En conferencia de prensa, Carmen Islas, vocal del FNF en Xalapa, expuso que si los candidatos a diputados quieren los votos de los que conforman la organización, deberán garantizar que están a favor de preservar los derechos a la vida y a la familia.



"Queremos que sepan que nuestro voto va a ser por la vida. Diputados, si quieren nuestro voto, deben de confirmarnos que trabajarán por la vida y si no, ya nos veremos en las urnas. Están uniéndose los grupos de provida para dar un voto de castigo a MORENA. Si MORENA sigue insistiendo, vamos a ver en las urnas, se van a ver resultados el próximo junio que son las más grandes elecciones de la historia".



Además, anunciaron este próximo 14 de febrero una caravana denominada "claxonazo por la vida" que iniciará en la Facultad de Economía con dirección al centro de Xalapa, a partir de las 10:00 horas.