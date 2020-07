Frente por la Familia anuncia plantones ante Suprema Corte y Palacio Nacional

La vocera del Frente Nacional por la Familia (FNF), Alejandra Yáñez, anunció que Veracruz se sumará a los plantones que dicho organismo realizará a nivel nacional para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no avale la despenalización de la interrupción del embarazo en la entidad veracruzana.



El próximo 29 de julio, la SCJN abordará el amparo interpuesto por colectivas feministas en contra de la reforma al Código Penal del Estado para que se legalice el aborto bajo ciertas causales.



En la protesta llamada por el FNF, se plantea protestar en Palacio Nacional y en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



"Nos vamos a sumar, yo hoy viajo a la Ciudad de México", dijo la vocera.



Lamentó que muchos integrantes del frente no podrán acudir a la Ciudad de México por ser población vulnerable ante el COVID-19.



Alejandra Yañez señaló que la pandemia se está utilizando para llevar estos temas a discusión porque muchos no podrán alzar la voz para defender a la vida.



"Mucha gente no puede porque es población vulnerable, es algo que nos tiene muy enojados porque sabemos que a lo mejor se está aprovechando de la pandemia para que la gente no salga a alzar la voz", señaló.



Durante el próximo miércoles, colectivas feministas también llamaron a movilización a través de redes sociales para apoyar la interrupción legal del embarazo en Veracruz.