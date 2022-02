Frente por la Familia se suma a condena por agresiones a periodistas

El Frente Nacional por la Familia Xalapa, en desacuerdo con los recientes atentados al gremio periodístico, manifestó su apoyo hacia quienes tienen la labor de informar.Gustavo Balderas, presidente del movimiento, exigió que se respeten las garantías debido al continuo riesgo en el que vive este sector y que se le dé claridad a los asesinatos recientes."Exigimos que el Gobierno Federal y Estatal garanticen la seguridad personal y familiar de periodistas y comunicadores en todo el país y se esclarezcan los asesinatos de José Luis Gamboa, Margarito Martínez, María de Lourdes Maldonado, Roberto Toledo y Eder López", expresó.Asimismo, exigió que se terminen agresiones públicas por parte de mandatarios y otros actores políticos hacia los comunicadores de todo el país.Además, recalcó la postura del Frente hacia la despenalización del aborto y denunció que hacen falta medidas de apoyo para mujeres embarazadas y de escasos recursos."Nuestra postura es de respeto a la vida, creemos que una mujer tiene el derecho de tener otras alternativas diferentes de asesinar a su hijo, necesitamos que el Estado apoye a las mujeres que están en condiciones precarias, en condiciones de violencia", agregó.El dirigente comentó que la manera en que podrían evitarse los abortos es entender y difundir la idea de las relaciones sexuales como medio de reproducción en lugar de un acto de placer."El acto sexual no es un mero signo de placer, sino que es una forma de concebir una vida, si entendemos eso y logramos difundirlo, no importa si esto es legal o no, las mujeres dejarán de abortar", concluyó.