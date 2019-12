Frentes fríos y lluvias podrían “disparar” casos de influenza; exhortan a vacunarse

Los próximos frentes fríos y lluvias pronosticados para el Estado de Veracruz podrían incrementar los casos de influenza, por ello la recomendación es vacunarse para prevenir esta enfermedad, indicó Orlando Uscanga Muñoz, titular de la Jurisdicción Sanitaria VIII.



Señaló que si bien no se han registrado casos oficiales de personas con influenza en lo que va de la temporada invernal en los 14 municipios que comprende esta Jurisdicción, aseguró que la dependencia a su cargo trabaja en la prevención de ésta y otras enfermedades.



"Hay que evitar los problemas de la temporada invernal como las infecciones agudas respiratorias que se incrementan y que afortunadamente hasta este mes no tenemos ningún caso; no hay influenza. Seguimos vacunando a personas y menores a partir de los seis meses de edad, así como a quienes tienen diabetes, obesidad mórbida y VIH", apuntó.



Uscanga Muñoz exhortó a la población a extremar precauciones para evitar esta enfermedad y reiteró que siguen aplicando la vacuna contra la influenza en los centros de salud de esta jurisdicción.



Destacó que la meta es aplicar 200 mil dosis contra la influenza en los 14 municipios de la Jurisdicción Sanitaria VIII, sobre todo a niños y adultos mayores, que son quienes más sufren con esta enfermedad.