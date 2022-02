Frío, intensas lluvias y “nortazo” a partir de la noche de este jueves en Veracruz

Regiones de montaña del Estado de Veracruz registrarían un ambiente frío a muy frío en el transcurso de la noche de este jueves a la mañana del próximo sábado, previó el Centro de Estudios y Pronóstico Meteorológico (CEPM) de Protección Civil.En el caso de la costa norte y central, los modelos de Protección Civil proyectan un evento de “norte” prolongado, entre la noche de este jueves y que prevalecerían durante el viernes e incluso la madrugada del sábado; con velocidades de las rachas de viento de entre los 80 a los 100 kilómetros por hora.Además la dependencia advirtió de lluvias intensas en regiones de montaña y en cuencas de la zona sur; así como condiciones de nieblas, neblinas, lloviznas en partes altas y carreteras; todo esto, derivado del paso del frente frío 28, asociado a una potente masa de aire ártico.En cuanto a las faldas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba, Protección Civil advierte de probables heladas y de cencellada en las localidades de montaña.El subcoordinador de Fenómenos Atmosféricos de Protección Civil, José Llanos Arias, recomendó a la población tomar las medidas por ambiente frío a muy frío en la entidad.“Primeramente, hay que abrigarse muy bienes seguir utilizando el cubrebocas para no aspirar aire frío y en partes altas, no usar braseros, anafres, o usarlos con mucha precaución”.Recalcó que si no hay necesidad de salir en la noche y madrugada, evitar hacerlo en vista del brusco descenso de la temperatura.