Fue legal remoción de Sofía Martínez como Presidenta de Poder Judicial

La magistrada Sofía Martínez Huerta recibió un nuevo revés, pues la justicia federal determinó que su separación como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el pasado 24 de noviembre, fue legal y no le afectaron ningún derecho.



Apenas la semana pasada, el Congreso del Estado aprobó el juicio político en su contra y ahora, el Juzgado Décimo Octavo de Distrito resolvió que el expediente 532/2020 quede sobreseído pues no existe un posible perjuicio en agravio de Martínez Huerta.



“Se debe sobreseer el presente juicio de amparo, porque al seguir conservando el cargo de Magistrada, la remoción de la quejosa como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, no le depara perjuicio”, agrega parte de la resolución.



Sofía Martínez Huerta buscó ampararse contra el acuerdo del 24 de noviembre, mediante el cual la destituyeron, el cual estuvo firmado por los magistrados Claudia Reséndiz Aguilar, Esteban Martínez Vázquez, Isabel Inés Romero Cruz, Roberto Armando Martínez, Concepción Flores Saviaga y Bertha Inés Chávez Romero.