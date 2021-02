Un cortocircuito redujo a cenizas cinco locales comerciales en el municipio de Las Choapas, durante la madrugada de este miércoles.



Lo anterior se suscitó en la calle Plan de Ayala, esquina con 20 de Noviembre, de la colonia Centro, donde presuntamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no respondió a los reportes en uno de sus postes, del cual estalló un transformador.



En el lugar, los Policías Municipales fueron los primeros en llegar y quienes además intentaron sofocar el fuego, sin embargo, a los pocos minutos Protección Civil fue quien se hizo cargo.



Al sitio indicado también se presentaron los dueños de estos locales, que prácticamente lo perdieron todo, incluso, pretendían intervenir para coadyuvar en las labores y poder rescatar algo.



No obstante, les fue imposible y no tuvieron otra opción que observar a lo lejos como perdían su patrimonio.