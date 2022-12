Fuego consume al menos 6 locales del mercado municipal de Coatzacoalcos

Al menos 6 locales del mercado Coatzacoalcos se incendiaron esta madrugada, presuntamente a causa de un cortocircuito.Se trata de comercios dedicados a la venta de piñatas, estatuillas religiosas, veladoras y papel que quedaron reducidas a cenizas.Erika Daniela Pérez Villanueva, una de las locatarias, informó que pese a avisar a los vigilantes a tiempo estos dijeron que no había extintores.“Tuvimos un conato de incendio según por una veladora. No tenemos extintores, tomas de agua. El administrador dice que no es su obligación ni de estar al pendiente (de ello).A los gritos le avisé al velador. (Me dijo) que no tiene, que están vacíos y tuvimos que entrar para ayudar”, dijo.Los comerciantes lamentaron que dentro del mercado se estén llevando a cabo trabajos eléctricos sin haber informado por lo que creen que esto derivó un cortocircuito que a su vez provocó el incendio.Selene Hernández Hernández, otra locataria, informó que los vigilantes hicieron caso omiso al llamado de quienes avisaron a tiempo y dijo que el administrador, Beltrán Jiménez Sánchez, se está “lavando las manos”, ante la situación.“El detalle es que las señoritas estaban trabajando arriba avisaron y no les hicieron caso y los de abajo les vinieron a tamborear la puerta hasta que abrieron”, finalizó.