Fueron 30 vehículos involucrados en carambola, en la autopista Puebla-Orizaba

La quema de pastizales a orillas de la autopista Acatzingo-Esperanza provocó una carambola donde participaron más de 30 vehículos, entre autos particulares y tráileres, lo que causó que salieran más de 50 personas lesionadas.Este accidente es considerado en esta zona como histórico, luego que no se había presentado uno de esta magnitud, donde varios vehículos quedaron encimados y volcados.Los automovilistas afectados piden se investigue a los responsables de quemar el pastizal y los que no intervinieron en apagar el fuego, que fue lo que ocasionó este brutal accidente y que no alcanzaron el número de ambulancias para trasladar a las personas lesionadas a los hospitales.Esta carambola bloqueó la autopista por varias horas, hasta que personal de los diversos grupos de rescate logró, primero, trasladar a las personas lesionadas y después arrastrar a los vehículos a un corralón.Hasta el momento se descartan personas muertas, sólo lesionadas que son atendidas, algunas con golpes severos y otras con raspones que no fue necesaria la atención hospitalaria.