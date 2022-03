Trabajadores del Ayuntamiento de Juchique de Ferrer denunciaron la falta de pago y el despido injustificado por parte del alcalde Cruz Ulises Cuevas HernándezLa integrante del Sindicato Único de Trabajadores de Juchique de Ferrer, Carolina López, declaró que son 10 trabajadores del área administrativa los que se encuentran con esta problemática."Solicitamos la reinstalación y los pagos que no nos han hecho durante dos meses, nos unimos al Ayuntamiento para trabajar pero no hubo respuesta, no nos pagaron y nos despidieron injustamente", añadió.Comentó que fue desde la actual administración cuando comenzaron a laborar en dicha área, sin embargo, no han percibido pago alguno.Ante esta situación, solicitaron la intervención del Ejecutivo Estatal para que dé pronta solución al problema.