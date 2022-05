Fueron reportados desaparecidos; Fiscalía los halló pero no los entregan, acusan

Familiares de madre e hijo desaparecidos exigen a la Fiscalía que dé pronta respuesta sobre su paradero, pues aseguran que la tienen en resguardo.Esteban Isaías Loeza, cuñado de la desaparecida Dulce Cecilia García, dio a conocer que ella y su hijo, Jonathan Ezequiel García, desaparecieron el 9 de mayo y fueron vistos por última vez en el Tianguis de Amado Nervo, en Perote. Por lo que acudieron al auxilio de la Fiscalía en Xalapa."Desde el día lunes 9 de mayo desaparecieron. La muchacha comentó que iba a ir a casa de su mamá pero no llegó. Anduvimos buscando, pedimos a la Fiscalía de aquí de Xalapa, porque en Perote realmente no nos iban a hacer caso", dijo.Aseguró que ante la solicitud, la Fiscalía atendió el caso. Sin embargo, a pesar de declarar que ya han sido encontrados, no han sido regresados a su hogar."Según ellos ya los encontraron, que según están bien pero realmente el trabajo de aquí de la Fiscalía de Xalapa es entregar a las personas (...). No nos dijeron en dónde, eso es confidencial. Nada más nos enseñaron una foto pero realmente no es como ver al niño físicamente”, afirmó.Explicó que como consecuencia de ello se dio el "carpetazo" al caso y únicamente dieron cita para decir que el caso se había cerrado.En este sentido, anunció que permanecerán en manifestación hasta que les sean entregados su cuñada y su sobrino."Estamos esperando, no nos vamos a ir de aquí, porque necesitamos que presenten al niño y presenten a la mamá", concluyó.