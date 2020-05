Fuerte granizada daña cultivos de papa, en Ayahualulco

Luego de la granizada que se registró en las comunidades de Aguazuelas y El Triunfo, Municipio de Ayahualulco, autoridades locales informaron que se reportaron daños principalmente en los cultivos de papa.



Señalaron que solo hubo afectaciones en la agricultura, pues no se registraron daños en viviendas de ambas localidades.



Asimismo, se informó que personal de Protección Civil Municipal hizo un recorrido para evaluar las afectaciones y se envió un reporte a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) para solicitar apoyos a los productores de estos cultivos.



Por otro lado, se dio a conocer que se colocó un arco sanitario a la entrada del municipio, para reforzar las acciones y evitar contagios de COVID-19, y es que las autoridades recordaron que Ayahualulco cuenta ya con 4 casos confirmados, de ahí que se endurezcan las medidas.



No obstante, refirieron que estos casos registrados en el Municipio son de personas que llegan de la Ciudad de México, por lo que se les ha reiterado no acudir a ese lugar si no es necesario.



“Se les sigue haciendo conciencia voceando en las comunidades para evitar aglomeraciones de personas. Seguimos pidiendo no viajar a Ciudad de México, ya que los casos que se han tenido en el municipio son casos de gente que llega de allá. Seguimos entregando gel antibacterial a los centros de salud que tenemos por acá y con los de los comedores comunitarios hemos tenido gran éxito porque otorgamos alimentos gratuitos a personas de escasos recursos y además seguimos sanitizando el transporte público”, finalizaron.