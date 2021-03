Fuerza Civil arresta a Síndico de Castillo de Teayo, al norte del Estado

Por incumplir un mandato judicial en su calidad de representante legal del Ayuntamiento, el síndico de Castillo de Teayo, Darío “N” , fue arrestado este viernes.



Testigos narraron que elementos de la Fuerza Civil cerraron calles aledañas al Palacio Municipal, ubicado en la zona centro de esta villa, en el norte de Veracruz, para luego ingresar al edificio del Ayuntamiento.



Lo anterior generó expectación y especulaciones. Incluso elementos de la Policía Municipal habrían impedido la detención pero al final desistieron cuando se les mostró que la acción era legal.



Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial sobre el motivo del arresto y la alcaldesa Zoila Caridad García tampoco ha dado a conocer su postura. No obstante, trascendió que se trata de una orden de presentación ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Capital del Estado.



De manera extraoficial se conoció que, como apoderado legal del Ayuntamiento que encabeza la Alcaldesa panista, al Síndico le resultó responsabilidad por el incumplimiento de un laudo, es decir, el pago monetario a un extrabajador municipal que en su momento habría sido despedido injustificadamente y, al ganar el litigio laboral, no fue restituido en su puesto ni indemnizado.



También se informó que cuando se le mostró la orden de presentación, Darío “N” accedió a acompañar a los elementos policiales, quienes lo subieron en la cabina de una patrulla y habrían enfilado hacia la Capital del Estado.