Fuerza Civil rescata a taxista víctima de secuestro virtual, en Acayucan

Elementos de la Fuerza Civil en colaboración con la Policía Ministerial del Estado y Policía Naval lograron rescatar al conductor de un taxi, quien se presume fue víctima de secuestro virtual.



Según trascendió en el reporte emitido a las autoridades policíacas, el taxista estaba en el interior del hotel Jarana ubicado en la calle Ocampo esquina con la calle Altamirano en el barrio Zapotal de esta ciudad.



Los uniformados ingresaron a la habitación 101 donde estaba el chofer de la unidad del transporte público en la modalidad de taxi marcado con el número económico 82 de Acayucan.



La víctima fue amenazada virtualmente y obligada a ingresar a la habitación del establecimiento, le exigían depositar una cantidad de dinero para que no fuera víctima de la delincuencia organizada, según narró.



Las autoridades lograron trasladarla a bordo de las unidades a una clínica particular para su valoración médica posteriormente a su casa.



Trascendió que no depositó el dinero que le pedían.