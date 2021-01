Fuerza por México asegura que abre las puertas a comunidad LGBTTTI

El presidente del Comité Estatal de Fuerza por México Veracruz, Eduardo Vega Yunes, aseguró que dicha institución política tiene las puertas abiertas para jóvenes, integrantes de la comunidad LGBTTTI, indígenas y mujeres, pues dijo, todos pueden aportar al partido y a la sociedad.



"Estamos impulsando a las mujeres y a los jóvenes. Buscamos mujeres preparadas, mujeres líderes, mujeres con las ganas. Fuerza por México está abierto a todos los sectores, para que simpaticen y que sean parte de la estructura".



En ese sentido, explicó que desafortunadamente varios sectores de la población no son incluidos en muchos institutos políticos, a pesar de las ideas que pueden proponer y la gente preparada que hay.



"También les abrimos las puertas para que aspiren a diferentes cargos a los jóvenes, a las mujeres, al que tiene un doctorado, al que no pudo concluir un doctorado, al campesino, a los compañeros boleros, a cualquier preferencia religiosa, a cualquier preferencia sexual".



Enfatizó que no permitirán candidatos que le metan la mano al cajón. Además de que tener a alguien preparado en el poder no garantiza que haga bien su trabajo.



"El punto aquí es que sea gente de bien, gente preparada y gente honorable, que no le meta la mano al cajón. No es garantía tener a gente preparada, un ejemplo el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero. Es un tema de capacidades, las capacidades no se aprenden, es algo que se trae", comentó.