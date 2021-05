Fuerza por México espera que OPLE le notifique la “caída” de sus candidatos

La representante de Fuerza por México (FXM) ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Claudia Bertha Ruiz Rosas, indicó que siguen a la espera de la notificación formal del acuerdo por el que el Consejo General resolvió cancelarle el registro a 19 candidatos hombres de su partido por incumplir el principio de paridad de género.



En entrevista telefónica, apuntó que mientras ello ocurre están adelantando la estrategia jurídica que emplearán para combatir ante el Tribual Electoral de Veracruz (TEV) la decisión tomada por el pleno el pasado 14 de mayo.



"Hasta que a nosotros no nos notifiquen el acuerdo definitivo dónde viene referida la forma en que se realizó el sorteo, la determinación de que fuera por ese medio, nosotros no tenemos un acuerdo que combatir. Lo que hemos hecho es analizar jurídicamente los diversos medios o recursos que podemos interponer para velar los derechos político electorales de los candidatos", puntualizó.



Señaló que el OPLE de manera puntual y a través de notificaciones electrónicas les está poniendo a consideración los proyectos y posteriormente cuando ya son aprobados en el Consejo General, que ya adquieren el carácter de acuerdos, los publica en su sitio web, entendiendo éste como un medio de publicidad porque cualquiera los puede consultar.



Reiteró que FXM estará presentado la impugnación como partido y los ahora ex candidatos que deseen apelar la cancelación de su registro, también lo pueden hacer, apuntando lo dicho este domingo por el dirigente Nacional, Gerardo Islas, de que darán todo el apoyo a los 19 contendientes afectados.



"¿Cuál va a ser la estrategia jurídica?, bueno, nosotros la estamos adelantando, tenemos diversos aspectos jurídicos que podríamos interponer, pero necesitamos el acuerdo", reiteró.



Comentó que estarán a la espera de que el OPLE Veracruz emita el engrose al acuerdo avalado el pasado viernes.



"Hasta que no se realice el acuerdo de manera formal, oficial, no se nos notificará y hasta que eso suceda lo podrán consultar en el sitio del OPLE y por su puesto nosotros iniciar la acciones jurídicas que se consideren pertinentes", finalizó la representante de Fuerza por México.