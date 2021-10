Fuerza por México, PES y Redes Sociales Progresistas pierden acreditación en Veracruz

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, canceló la acreditación a los partidos nacionales Fuerza por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, quienes perdieron su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), al no haber alcanzando el 3 % de votación en los comicios legislativos del pasado 6 de junio.Además, el pleno comicial determinó negarle el registro local a Fuerza por México, el único de los tres que obtuvo más de ese porcentaje de sufragios en las eleciones municipales y de diputaciones al Congreso del Estado, logrando acceder a una curul de representación proporcional.Cabe recordar que el pasado 31 de agosto, la Junta General Ejecutiva del INE formalizó la declaratoria de pérdida de registro de dichas fuerzas partidistas, ya que no obtuvieron la votación suficiente para conservarlo.En su acuerdo, se concluyó que el PES obtuvo 2.75% de la votación (un millón 344 mil 835 votos); Fuerza por México obtuvo 2.56% (un millón 210 mil 384 votos) y RSP obtuvo sólo 864 mil 391 sufragios, lo que representó el 1.83% de la votación total emitida durante la jornada comicial del pasado mes de junio.Esta pérdida de registro nacional obliga a que en todo el país, con excepción de los Estados donde sí superaron el 3 % de los votos, dejen de tener acreditación, lo cual hizo efectivo el OPLE de Veracruz este jueves.No obstante, el instituto electoral veracruzano decidió no concederle el registro local a Fuerza por México, pese a que logró el 3.16 % de la votación en la Entidad, es decir, 110 mil 597 sufragios.Los consejeros tomaron esta decisión aduciendo que todavía no se puede solicitar el registro porque todavía no se resuelve en definitiva la pérdida de registro nacional ante el INE.Durante la discusión de los proyectos de acuerdo, Daniel de Jesús Rivera Reglín, del PES, afirmó que lo avalado por los consejeros del OPLE obedece a una mala de interpretación y carente de un análisis de los acuerdos del INE.“El acuerdo no especifica que vaya a participar en parte del proceso electoral local, tenemos derecho a partir en el proceso electoral 2020-2021, el cual aún no ha concluido, por lo cual considero que no es el momento oportuno para la declaración de la perdida de la acreditación”, expresó.Su homólogo de RSP, Sebastián Montero Álvarez, recordó que la declaratoria de pérdida de registro por parte del INE no ha quedado firme, porque fue impugnada ante el Tribunal Electoral federal (TEPJF), aunque reconoció que en derecho electoral, no existen efectos de suspensión de actos.“Yo me pregunto ¿ignoran que estamos sub judice con eso?”, indicó al apuntar que el Código Electoral de Veracruz refiere que entre las etapas del proceso comicial están los actos posteriores a la elección y los resultados, mismos que resuelve en última instancia el Tribunal Electoral loca (TEV).Asimismo, la representante de FxM, Claudia Bertha Ruiz Rosas, insistió que no es el momento procesal oportuno para cancelar la acreditación de su partido ante el OPLE.“Se va a lesionar, no solamente un derecho de un partido político, hay un recurso de apelación que está en la Sala Superior que aún no se resuelve. En Veracruz, al menos hasta ayer, ya tenemos dos elecciones extraordinarias (Jesús Carranza y Chiconamel), por ese simple motivo, tenemos derecho a participar”, ahondó.