Fuerza por México plantea que Alcalde asesinado de Rafael Delgado era “íntegro”

El partido Fuerza por México pidió al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General llegar “a las últimas consecuencias” respecto al homicidio de Isauro Ambrosio Tocohua, exalcalde de Rafael Delgado, asesinado el 30 de diciembre.Ricardo Alfredo Montero Amen, secretario del Partido Fuerza de México en Veracruz, dijo que no se debe de descartar que el móvil del asesinato haya sido la negativa del fallecido a relacionarse con grupos de la delincuencia en la zona.Aseguró que existe confianza en las instituciones, pese a que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló posibles vínculos de Ricardo Ambrosio Tocohua con células delincuenciales que operan en la zona.“El Gobernador lo hizo (la declaración) de acuerdo a lo que comentó la Fiscalía; nosotros tenemos el dato de que fue por el tema de que no estaba inmiscuido el Alcalde”, declaró.Añadió que los pobladores mostraron el gran afecto que sentían por el presidente municipal durante su sepelio, por ello no se debe de descartar que su integridad como funcionario público haya motivado la agresión.“Que se llegue hasta las últimas consecuencias, independientemente de lo que va a pasar. Lo que queremos es que se llegue a las últimas consecuencias”.Cabe destacar que este miércoles Alejandra Enríquez Ortiz fue llamada por el Congreso local para asumir la Presidencia Municipal.La Alcaldesa pidió tiempo a los medios de comunicación para dar un mensaje y manifestó que, al igual que los ciudadanos, está consternada por el crimen.“Me siento consternada, sí, pero también sé que mi pueblo me necesita”, dijo la alcaldesa, quien reconoció que existe tensión en torno al homicidio perpetrado en Rafael Delgado.