Fuerza por México, Redes Sociales y PES pierden registro, confirma Tribunal Electoral

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó este miércoles la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar el registro a los partidos Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, luego de no obtener el 3% de la votación durante las elecciones de junio.Los magistrados negaron que las condiciones provocadas por la pandemia de Covid-19 haya afectado el proceso electoral, de tal manera que evitó que estos tres institutos alcanzaran el mínimo de votos para mantener su registro.De tal manera, al no cumplir con el requerimiento constitucional, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario pierden todos sus derechos y prerrogativas, aunque deben cumplir, todavía, distintos procesos de fiscalización antes de desaparecer por completo.Por 6 votos a favor y uno en contra, se rechazó el proyecto presentado por el magistrado Indalfer Infante González, en donde planteó que Fuerza por México debía mantener su registro como partido político, toda vez que se vio afectado por la pandemia del Covid-19 y por ello compitió en inequidad.Para el caso del proyecto presentado por la magistrada Janine Otálora, en donde expuso que el Partido Encuentro Solidario sí debía perder su registro, el mismo fue aprobado por seis votos a favor y uno en contra.Por unanimidad se aprobó que Redes Sociales Progresistas debe perder su registro.Previamente, en septiembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el inicio del proceso de desaparición de Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México debido a que durante las elecciones del 6 de junio no alcanzaron el 3% de votación.Los tres partidos, expuso, no lograron obtener el porcentaje que por ley deben tener para mantener su registro como institutos políticos nacionales.Estos partidos fueron conformados apenas en septiembre de 2020 y por ser de reciente creación compitieron en el proceso electoral de manera individual, toda vez que la ley señala que los institutos políticos nuevos no pueden hacer coalición en su primera elección.Los representantes de Encuentro Solidario, Ernesto Guerra; y de Redes Sociales Progresistas, Miguel Ángel Jiménez, cuestionaron la sobrerregulación que existe en el sistema electoral mexicano para los partidos políticos de reciente creación.Ante esto, y debido a la situación extraordinaria que se vivió en 2020 con la pandemia del Covid-19, el magistrado Indalfer Infante propuso revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral para que Fuerza por México no perdiera el registro.Consideró que el hecho de que Fuerza por México no haya alcanzado 3% de votación en las elecciones diputaciones federales fue porque sus condiciones de participación se vieron afectadas.El magistrado Indalfer Infante explicó que el hecho de que Fuerza por México alcanzó 2.5% de votación es suficiente para considerar que el instituto político es competitivo y tiene posibilidad de conservar registro. El proyecto se prevé que sea discutido en sesión pública el próximo miércoles.