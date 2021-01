Fuerza por Mexico va por el 10% de los cargos a disputarse en Veracruz

El dirigente estatal de Fuerza Por México, Eduardo Vega Yunes, aseguró que van por mantener el registro con el 10 por ciento del total de la votación, así en victorias para renovar la Cámara de Diputados Federal, el Congreso del Estado y los 212 Ayuntamientos, por lo que serán un partido “del 10%” de los triunfos en los cargos en disputa.



“Vamos a ser un partido del 10% y en esa oleada del 10% nos vamos a ir con un cantidad importante de alcaldías, una presencia importante de regidoras, diputados locales y con bancada en el Congreso Federal”, expresó durante entrevista para TeleClic.tv y alcalorpolítico.com.



El politico veracruzano, mejor conocido como “Tato” Vega, dijo que la fortaleza del partido de reciente creación es la ciudadanía a la que quieren presentarle una oferta real, pues está cansada de los mismos partidos y de la gente del cacicazgo. “No más cacicazgos en Veracruz, no más de esa gente”.



En este sentido, expuso que tienen presencia en casi todo el territorio veracruzano, destacando las regiones de Pánuco, Tuxpan, Xalapa rural, Emiliano Zapata, Coatepec, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Zongolica, Río Blanco, Coatzacoalcos y Minatitlán.



Vega Yunes acotó que en esta etapa de precampañas, acuden a conversar con las personas para conformar fórmulas ganadoras que les permita salir fortalecidos en los comicios del 6 de junio.



“Estamos en esa operación política interna, estamos en ese proceso interno, lo estamos viviendo con muchísimo entusiasmo y eso nos va a llevar a que podamos ganarnos la confianza de aquellos que están interesados en ir a participar en las elecciones”.



De esta forma, expreso que podrían dar la sorpresa y tener oportunidades reales de ganar en municipios importantes como Coatzacoalcos y Minatitlán, así como en Xalapa, Tuxpan y Poza Rica y en otros más pequeños como Tamiahua, Úrsulo Galván, Juchique de Ferrer y Emiliano Zapata.



El dirigente estatal afirmó que este instituto político presentará como candidatos a propuestas frescas y reales que vayan a la verdadera transformación de un nuevo Veracruz y un nuevo México.



“Serios” con candidaturas



Al pedirle su opinión sobre la postulación de figuras deportivas o artísticas por parte de otras organizaciones, señaló que la aspiración que ellos pueden tener es totalmente válida al ser mexicanos; sin embargo, criticó que la “partidocracia de toda la vida” no sepa de dónde agarrarse con tal de mantener las cuotas políticas.



“Creo que está probado que ser un actor público de la farándula, deportista o demás, no es garantía de una buena administración o de un buen Gobierno, creo que hay ser más serios, tener la madurez de ver a quienes vamos a perfilar y no sólo ganar votos por ganar”, puntualizó.



Parafraseando la canción de Paquita La del Barrio, anunciada por Movimiento Ciudadano como su contendiente por el Distrito de Misantla, comentó que en la política “hay muchas ratas de dos patas”.



Dijo que en Fuerza por México no le cierran la puerta a gente sin formación profesional, porque hay quienes se han autoformado. “Les vamos a presentar cuadros que garanticen que en caso de ganar, van a desempeñar un gran papel”, aseveró.



Además, afirmó que en este partido de reciente creación no traen el arraigo de seguir pegados al erario público, sino que buscan una verdadera transformación de la clase política y la administración pública.



Sobre las cuotas que impuso el OPLE para que otorguen candidaturas a jóvenes e indígenas en la entidad, comentó que más que una cuota, ello forma parte de su ideología e invitó a los integrantes de la comunidad LGBTI a que se acerquen para platicar sobre espacios para ellos.



Se desmarca de los Yunes



Vega Yunes se desmarcó de la familia Yunes Linares, afirmando que nunca ha supeditado sus decisiones a lo que ésta marcó dentro del Partido Acción Nacional (PAN), al que abanderó para diputado federal en 2012, sin ser militante.



“No tienen culpa mis abuelos, ni la demás gente pero hay gente en Veracruz y en Boca del Río que parecen más Yunes que uno propio, que les dicen siéntate y se sientan”, enfatizó al decir que cuando fue candidato, no se dejó direccionar a lo que ese grupo quería.



Agregó que, así como hay Yunes en Veracruz, hay muchos Vega, hay García, Linares y hay muchos López, “les pido que no nos tachen por pertenecer una familia, de la cual no soy comparsa”.



Alianza oficialista, coherente; la opositora, oportunista



Sobre las posibles alianzas en el Estado, Eduardo Vega Yunes calificó la que estaría conformada entre MORENA-PT como coherente, ideológicamente hablando, aunque llamó “intruso” al PVEM, porque siempre ha buscado a quien subirse para conservar el registro y los beneficios pueden obtener.



Añadió por otro lado, que en la eventual coalición entre el PAN-PRI y PRD lo que ve es ambición de poder y que quieren seguir pegados al erario.



“Es de lo que hoy la ciudadanía está asqueada, están hasta la coronilla siempre los mismos actores políticos, que en Tuxpan, Cosoleacaque, Acayucan, Veracruz y Boca del Río sean los mismos, que en Xalapa se manejen siempre los mismos nombres, que no haya una clase política nueva”, cuestionó.