Fuerza Social por México sólo tiene derecho a prerrogativas a partir de diciembre: TEPJF

La Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la sentencia de la Sala Regional Xalapa en la que determinó que Fuerza Social por México (FSM), sólo tiene derecho a financiamiento público en Veracruz a partir de diciembre pasado.



Este partido presentó un recurso de reconsideración alegando que tenía derecho a recibir prerrogativas desde noviembre, pues el 17 de ese mes recibió la acreditación por parte del Organismo Público Local Electoral (OPLE), de Veracruz; pero los magistrados de la máxima instancia jurisdiccional del país desecharon su impugnación.



La Sala Xalapa había resuelto en la sentencia del 4 de diciembre que no existe un sustento jurídico para sostener que el financiamiento público puede ministrarse a partir de la fecha de acreditación en la parte proporcional, porque ello implicaría afectar recursos que ya no están disponibles por haber sido ministrados en los primeros cinco días del mes que corresponde.



“En la fecha en que el Partido Fuerza Social por México obtuvo su acreditación - 17 de noviembre- los recursos correspondientes a dicho mes ya no formaban parte del monto a distribuir entre los partidos políticos con registro o acreditación ante la autoridad administrativa electoral local.



Reiteró que, si bien las cantidades del financiamiento público les serán entregadas en la parte proporcional que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en que surta efectos el registro de un partido político, su entrega debe realizarse de acuerdo al calendario presupuestal aprobado para el año.



Es por ello que, con la decisión del pleno de la Sala Superior, Fuerza Social por México tiene derecho a financiamiento público estatal a partir del mes pasado, cuando el OPLE le ministró 548 mil 724 pesos.



Para 2021, el órgano electoral veracruzano estableció que a este partido le corresponden 6 millones 676 mil 399 pesos para actividades ordinarias; 250 mil 365 pesos para las específicas y 2 millones 2 mil 920 pesos para gastos de campaña.