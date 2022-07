Fuga de hidrocarburo en comunidad de Tihuatlán; logran contenerla

La ruptura de una línea de conducción de hidrocarburo ocasionó una fuga en la comunidad Zacate Colorado, perteneciente a este municipio, en la zona norte de Veracruz.El director de Protección Civil, Ismael Guzmán Callejas, informó que el suceso se registró desde la tarde de este martes, tras lo cual personal de Petróleos Mexicanos acudió al sitio, siendo hasta la mañana de este miércoles cuando se logró contener el fluido.Guzmán estimó que, tras controlar la fuga, se recuperaron alrededor de 110 mil litros, en tanto que durante este día elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Zona Conurbada, con apoyo de vecinos del sector afectado, policías de la localidad y la brigada comunitaria de Protección Civil, procedieron a realizar labores de saneamiento con aplicación de calhidra y tierra con gravilla, para neutralizar el hidrocarburo que quedó impregnado en la calle Vicente Guerreo, entre otras áreas aledañas.Y aunque durante la emergencia los residentes de la zona reportaron fuerte olor, el cual les ocasionó náuseas, dolor de cabeza y sensación de mareo, ninguna persona o familia utilizó el albergue temporal para pasar la noche en el transcurso del martes al miércoles, añadió el director de Protección Civil.“Ya no hay nada de escurrimiento y se está saneando. Se colocaron unos instrumentos en la tubería de 24 pulgadas. La fuga no ha quedado reparada al 100%, solamente está contenida con un tipo de grapa especial, ya no hay flujo. Se recuperaron alrededor de 110 mil litros de crudo. El personal sigue laborando en la zona y evaluando el siguiente paso”, abundó.